Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde lider olan Fenerbahçe bu unvanlarını korumak istiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus Lucescu'nun Dinamo Kiev'ini gözüne kestirdi!
Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan istediği sonucu alırsa grubunu lider tamalayacak ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turundan katılma hakkı elde edecek. İşte Jesus'un Dinamo Kiev planı... (FB SPOR HABERLERİ
Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da tek hedef kazanarak grubu Rennes'in önünde tamamlamak.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Jorge Jesus da kendisi gibi usta bir çalıştırıcı olan Mircea Lucescu'ya karşı alternatifli planlarını hazırladı.