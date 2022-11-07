Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde bu maçı kazanarak serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde bu maçı kazanarak serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay | Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski | Arao, Emre, İrfan, Crespo | Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Ziya, Keita, Ulvestad, Gradel, Saba, Erdoğan, Yatabare.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.