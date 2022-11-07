FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'u konuk edecek. Galibiyet serisini 5'e tamamlamak isteyen sarı lacivertliler ile sezon başından beri umduğunu bulamayan Sivasspor'un heyecanlı karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek. Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak edilen karşılaşma hakkında arama motorlarında araştırılan Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI İZLE | Süper Lig'in 13. haftası yine heyecanlı bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Ligin lideri ve son 4 maçta mağlubiyeti tatmayan Fenerbahçe ile Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirip Süper Lig'de umduğunu bulamayan Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5, SİVAS'TA 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde, kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.