Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi durumunda.
Fenerbahçe'nin izlediği Zalan Vancsa performansıyla akılları karıştırdı!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekipte genç yetenek arayışları devam ediyor. Fenerbahçe'nin gözlemlediği oyunculardan biri olan Zalan Vancsa'da sıcak bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu performansıyla kafalarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Macar yetenekler sergilediği performansla birçok takımın radarında bulunuyor.
Birçok Avrupa kulübü gibi Fenerbahçe de son yılların yükselen milli takımını yakından takip ediyor.