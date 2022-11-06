Fenerbahçe'nin izlediği Zalan Vancsa performansıyla akılları karıştırdı!

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekipte genç yetenek arayışları devam ediyor. Fenerbahçe'nin gözlemlediği oyunculardan biri olan Zalan Vancsa'da sıcak bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu performansıyla kafalarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 15:23