Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde bu maçı kazanarak serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde bu maçı kazanarak serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia.

Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Ziya, Keita, Ulvestad, Gradel, Saba, Erdoğan, Yatabare.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.