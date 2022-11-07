Galatasaray - Beşiktaş derbisini stattan takip eden ve notlar tutan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dünkü antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Sivasspor uyarısı! "Hata yaparsak..."
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertli ekip, bu maçı da kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan geçtiğimiz gün oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini stattan takip eden Jorge Jesus ise takıma önemli bir konuşma yaptı. İşte o sözler...
Takvim'in haberine göre; futbolcularını rehavet konusunda uyaran Portekizli teknik adam, "Sivasspor ligin en dirençli ve fizik kapasitesi üst düzeyde olan takımlardan biri."
"Eğer biz hata yaparsak rakiplerimizin ensemizde olduğunu bilin."