Fenerbahçe'de gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösterilen ancak; sarı-lacivertlilerden ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kariyeri adına zorlu bir süreç yaşıyor.
Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz yokları oynuyor! 2. Lig'de...
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan ve Emre Belözoğlu'nun takımı çalıştırdığı dönemde yeni sözleşme önerilen Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a transfer olmuştu. Alman ekibinde tutunamayan genç oyuncu, kiralandığı 2. Lig'de de istediğini bulamadı. İşte detaylar...
19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı.
ÖMER FARUK, ALMANYA'DA GERİYE GİTTİ
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.