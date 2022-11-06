BAŞKAN ALİ KOÇ DA İKNA EDEMEDİ

Bilindiği üzere Ömer Faruk Beyaz son dönemlerde Türk futbolunun en genç ve en yetenekli isimleri arasında gösterilirken, futbolcunun Fenerbahçe'de kalması için başkan Ali Koç da devreye girmişti.