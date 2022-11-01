Süper Lig'e bu sezon Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, rakiplerini bir bir saf dışı bırakarak zirveye yerleşti. Ligin açık ara en çok gol atan takımı olmayı başaran sarı lacivertlilerde, hücum üçlüsünün performansı dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Forvetlerinden yıllardır verim alamayan Fenerbahçe bu sezon zinciri kırdı... Enner Valencia ligde geride kalan 12 haftada forma giydiği 10 maçta 11 kez, Michy Batshuayi 6 maçta 5 kez, İrfan Can Kahveci ise 8 maçta 3 kez fileleri sarstı. Valencia ayrıca ligde 4 asist, Batshuayi ve İrfan da 1'er asist gerçekleştirdi. Toplamda 25 gol katkısı yapan üç oyuncu, Süper Lig'de Beşiktaş hariç tüm takımları geride bıraktı... Hücum hattında uzun süredir forma giyemeyen Joshua King de ligde 2 gol+1 asist, Joao Pedro ise 1 gol+1 asist üretti.