Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de B Grubu'nu zirvede bitirip son 16 biletini kapan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin gerçekleştirmek istediği üç hedef ortaya çıktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da küllerinden doğdu! Michy Batshuayi'nin 3 hedefi...
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans sebebiyle büyük bir soru işareti olarak geldi. Ancak Belçikalı forvet, Jorge Jesus'un sisteminde adeta küllerinden doğdu. Öte yandan yıldız futbolcunun 3 hedefi de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Belçikalı golcü, hedeflerine adım adım ulaşmayı hesaplıyor.
BATSHUAYI PERFORMANSI İLE ÖNE ÇIKTI
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen, bu sezon ise Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 11 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.