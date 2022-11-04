THY EuroLeague 6. hafta heyecanıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'da Barcelona ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler ilk 5 maçından galibiyetle ayrılırken EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini Katalan ekibi karşısında aldı. Kanarya, sahadan 81-80'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, 7. hafta sahasında Kızılyıldız'ı ağılayacak. Barcelona ise Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Barcelona 62-49 Fenerbahçe Beko