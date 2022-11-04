Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'da Barcelona ile karşı karşıya geldi. Bu sezon EuroLeague'de çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanan sarı lacivertliler, 6. maçında Barcelona'ya 81-80 mağlup oldu ve galibiyet serisi sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 00:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022- 00:32