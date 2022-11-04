FENERBAHÇE HABERİ: Dinamo Kiev maçı sonrası şok görüntü! Michy Batshuayi...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek ederek lider çıkmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yıldız oyuncu önü yırtık kramponunu paylaşarak, "Gol atamamamın tek nedeni" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 10:47
UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla mağlup ederek grubu lider bitirdi.
Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Batshuayi sosyal medya hesabından önü yırtık kramponunu paylaştı ve "Gol atamamamın tek nedeni" yazdı.
Golcü oyuncunun bu paylaşımı oldukça fazla etkileşim aldı.