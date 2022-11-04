FENERBAHÇE HABERİ: Dinamo Kiev maçı sonrası şok görüntü! Michy Batshuayi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek ederek lider çıkmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yıldız oyuncu önü yırtık kramponunu paylaşarak, "Gol atamamamın tek nedeni" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 10:47