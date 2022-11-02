ARDA GÜLER İLK 11'E

Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un genç yıldız Arda Güler'e deplasmanda oynanan AEK Larnaca maçında olduğu gibi ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...



