Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında perşembe günü deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçına çıkıyor. Son maçlar öncesi zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, Ukrayna ekibini devirerek grubu zirvede tamamlamayı ve doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.
Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.