Süper Lig'de maç eksiğine rağmen zirvede yer alan Fenerbahçe özellikle gol yollarındaki süper performansı ile dikkatleri çekiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de dikkat çeken ikili! Avrupa'nın zirvesindeler
Fenerbahçe'de Valencia - Batshuayi rüzgarı esiyor. Birlikte durdurulamayan ikili haline gelen golcü isimler, Avrupa'nın en büyük yıldızlarını istatistiklerde geride bırakmayı başardı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler'de özellikle Enner Valencia ve Michy Batshuayi sadece rakipleri değil istatistikleri de alt üst ediyor.
İSTANBULSPOR'U YIKTILAR
Son olarak 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında yıldızlaşan iki forvet şu ana kadar tam 16 gole imza attı.