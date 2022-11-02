Fenerbahçe Dinamo Kiev maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, antrenmana katılmadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 11:26