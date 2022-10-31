Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de çıkışını sürdürürken, diğer yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde adeta 'durdurulamaz' olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe’de Bruma gelişmesi! Kadroya kayıt edilecek mi?
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin sezon başından PSV'den kadrosuna kattığı Bruma, yabancı sayısının fazlalığı ve sakatlığı sebebiyle kadroya kayıt edilmemişti. Portekizli oyuncuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar… (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, sezon başında Jesus'un tavsiyeleri üzerine birçok yıldız transfer ederken, bunlardan biri de Armindo Bruma olmuştu.