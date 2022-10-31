F.Bahçe'den tarihi satış!
F.Bahçe'de flaş Bruma gelişmesi!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (31 Ekim)
🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (31 Ekim)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den tarihi satış! F.Bahçe'den tarihi satış! 15:30
F.Bahçe'de flaş Bruma gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Bruma gelişmesi! 14:51
F.Bahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı? F.Bahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı? 14:18
Beşiktaş'ta G.Saray mesaisi başladı! Beşiktaş'ta G.Saray mesaisi başladı! 13:24
Avcı'nın işaret ettiği ay geldi! Avcı'nın işaret ettiği ay geldi! 12:57
F.Bahçe istatistiklerle de zirvede! F.Bahçe istatistiklerle de zirvede! 12:51
Daha Eski
Şenol Güneş Fatih Terim'i geçti! İşte o istatistik Şenol Güneş Fatih Terim'i geçti! İşte o istatistik 12:38
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 12:28
Gomez’in cezası açıklandı! Gomez’in cezası açıklandı! 12:04
Jesus'tan olay hareket! Futbolcuyu tekmeledi Jesus'tan olay hareket! Futbolcuyu tekmeledi 11:55
Aslan'da transfer operasyonu başladı! Aslan'da transfer operasyonu başladı! 11:35
Trabzonspor'da iç transfer! Sözleşmesi uzatıldı Trabzonspor'da iç transfer! Sözleşmesi uzatıldı 11:06
SON DAKİKA