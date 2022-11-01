FENERBAHÇE HABERLERİ - Rakiplerden Jorge Jesus tepkisi! Ceza verilsin

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 12. haftada deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 5-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından ise Jorge Jesus ile İbrahim Yılmaz arasında yaşananlar çok konuşuldu. Özellikle rakip takımın taraftarları, Jesus'a ceza verilmesini istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 06:40