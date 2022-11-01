Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rakiplerden Jorge Jesus tepkisi! Ceza verilsin
Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 12. haftada deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 5-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından ise Jorge Jesus ile İbrahim Yılmaz arasında yaşananlar çok konuşuldu. Özellikle rakip takımın taraftarları, Jesus'a ceza verilmesini istedi. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip maçtan 5-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi.
Kanarya, bu maçta bulduğu 5 golle Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 34 gole ulaştı.