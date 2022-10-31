Süper Lig'in lideri Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe’ye Brezilyalı orta saha! Jorge Jesus'un eski öğrencisi
Süper Lig'de ve Avrupa'da lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Kanarya için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Flamengo'dan Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Everton Ribeiro ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 12:29
Brezilya basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Flamengo ile olan sözleşmesi gelecek yıl sonunda bitecek olan Everton Ribeiro ile ilgileniyor.
Söz konusu haberde; Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde tecrübeli oyuncu için harekete geçeceği ifade edildi. Ayrıca oyuncuyla Cruzeiro'nun da ilgilendiği belirtildi.