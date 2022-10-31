Fenerbahçe’ye Brezilyalı orta saha! Jorge Jesus'un eski öğrencisi

Süper Lig'de ve Avrupa'da lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Kanarya için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Flamengo'dan Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Everton Ribeiro ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)