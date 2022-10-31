Fenerbahçe her alanda zirvede! İşte dikkat çeken istatistikler

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 12:52 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022- 12:53