Lider Fenerbahçe haftayı 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle kapatırken yine taraftarlarına bol gollü bir galibiyet izlettirdi. Teknik direktör Jorge Jesus da hem Süper Lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla Türk futboluna damga vurmayı sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan olay hareket! İstanbulsporlu futbolcuyu tekmeledi
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, 12. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Mücadele sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un, İstanbulsporlu futbolcuya yaptığı hareket gündem oldu. Portekizli hoca, sakatlık geçiren İstanbulsporlu oyuncuyu tekmelediği görüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
YERDE YATAN OYUNCUYA TEKME ATTI
Ancak İstanbulspor maçında ortaya çıkan bir görüntü, Portekizli hocaya tepki gösterilmesine neden cinsten. Takvim'de yer alan haberede, karşılaşma sırasında bir taraftarın çektiği görüntülerde, Jorge Jesus'un sakatlık geçiren bir İstanbulsporlu futbolcuya karşı bazı hareketleri objektife takıldı.
Görüntülerde, Portekizli hocanın sana kenarında sakatlık nedeniyle kıvranan İstanbulsporlu futbolcuya önce bağırarak tepki gösterdiği ardındın da tekme attığı gözleniyor. Bu şok tepki sonrası İstanbulspor takımının sağlık heyeti sahaya giriyor ve futbolcuyu tedaviye başlıyor.