Lider Fenerbahçe haftayı 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle kapatırken yine taraftarlarına bol gollü bir galibiyet izlettirdi. Teknik direktör Jorge Jesus da hem Süper Lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla Türk futboluna damga vurmayı sürdürüyor.