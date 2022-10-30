Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında İstanbulspor 1-0 öne geçti. Ancak yan hakem golden sonra ofsayt bayrağını kaldırdı. İşte sarı-siyahlı takımın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü...

Fenerbahçe, Süper Lig 12. hafta maçında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor deplasmanına konuk oldu.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında gelişen İstanbulspor atağında defansın arkasına sarkan Jetmir Topallı gelen topu kafayla İbrahim Yılmaz'a pasladı, İbrahim de yine kafayla Fenerbahçe ağlarına yolladı ancak pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...