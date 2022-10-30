İtalya Serie A'nın 12. haftasında karşılaştığı Sassuolo takımını 4-0'lık skorla mağlup eden Napoli, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Maçta hat-trick yapma başarısı gösteren Victor Osimhen ligde gol sayısını 7'ye çıkardı. Oynadığı 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alan Gök Mavililer, rakip filelere 30 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon Lazio ve Milan'ı aynı skorla (2-1) mağlup eden Napoli, Roma'yı da 1-0'la geçti. Son şampiyonluğunu Arjantinli efsane Diego Maradona önderliğinde 1989-1990 sezonunda yaşayan Napoli, şimdiden en büyük şampiyon adayı olarak gösteriliyor. 2017-2018 sezonunda oynadığı 12 maçta 32 puan toplayan Napoli 5 sezon aynı başarıyı tekrarladı.
Kim Min-Jae ve Eljif Elmas'lı Napoli hem Serie A'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni domine ediyor!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, sezonun en flaş takımlarından birisi konumunda. Sezon başında kadrosunu Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae ile de güçlendiren maviler, Spaletti'nin önderliğinde ligin açık ara lideri. Öte yandan Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'lu grubunu domine etti. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOLU DİZGİN
Geçtiğimiz sezonu 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Napoli, bu turnuvaya da damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool, Ajax ve Rangers ile eşleşen Napoli, oynadığı 5 karşılaşmada yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçta son finalist Liverpool'u bozguna uğratan İtalyan ekibi, ikinci maçta İskoçya'da Rangers'ı 3-0'la geçti. Son yıllarda yeniden yapılanma ve oynadığı futbolla takdir toplayan Ajax'ı da deplasmanda 6 golle mağlup eden Napoli, dördüncü maçta da rakibine şans tanımadı ve Hollanda ekibine 10 gol atarak bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta oynanan ve Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk ettiği Rangers'ı yine aynı (3-0) skorla mağlup eden Napoli, 5 maçta 15 puan alarak adını son 16 turuna yazdırdı.
PARLAYAN YILDIZ KVARATSKHELIA
Bu sezon transfer edilen Gürcü futbolcu Kvhicha Kvaratskhelia, oynadığı futbol ve yaptığı skor katkısıyla hem adından sıkça söz ettiriyor, hem de Napoli'yi her kulvarda zirveye taşıyan isimlerin başında geliyor. Kvaratskhelia, 16 maçta 8 gol, 10 asistlik katkı sağladı.