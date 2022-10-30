ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOLU DİZGİN

Geçtiğimiz sezonu 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Napoli, bu turnuvaya da damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool, Ajax ve Rangers ile eşleşen Napoli, oynadığı 5 karşılaşmada yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçta son finalist Liverpool'u bozguna uğratan İtalyan ekibi, ikinci maçta İskoçya'da Rangers'ı 3-0'la geçti. Son yıllarda yeniden yapılanma ve oynadığı futbolla takdir toplayan Ajax'ı da deplasmanda 6 golle mağlup eden Napoli, dördüncü maçta da rakibine şans tanımadı ve Hollanda ekibine 10 gol atarak bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta oynanan ve Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk ettiği Rangers'ı yine aynı (3-0) skorla mağlup eden Napoli, 5 maçta 15 puan alarak adını son 16 turuna yazdırdı.