Fenerbahçe'de Altay Bayındır İstanbulspor maçı sonrası konuştu! "Jorge Jesus bize sahip çıkıyor"

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Altay, "Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağolsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 22:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022- 22:54