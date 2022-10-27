Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. (maxifoot)
Fransız basını Fenerbahçe'nin tarihi dönüşünü böyle gördü: İstanbul'da çılgın maç!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Fransız ekibi Rennes'i konuk etti. Zorlu mücadelenin ilk 30 dakikasında Rennes 4 gol attı. Ancak gollerden bir tanesi VAR'dan döndü. Sarı-lacivertliler 42'de Valencia, 82'de Zajc'ın golleriyle fark bire indi, 87'de Emre Mor geri dönüşü tamamladı. Fenerbahçe'nin bu geri dönüşünü Avrupa basını manşetlerine taşıdı. Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30 dakikada 3 gol boşa gitti! Gruptaki final maçı niteliğindeki İstanbul'daki karşılaşmada Rennes 3-0 öne geçti, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. (SRO)
Rennes kendini sabote etti! Avrupa Ligi grubundaki en kritik maçına çıkan Rennes, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldı. (L'Equipe)