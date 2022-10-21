Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Lige muhteşem bir başlangıç yapan iki ekip de 3 puan için sahada olacak. Dev karşılaşma öncesinde Jorge Jesus'un öğrencileri hücumuyla ön plana çıkarken, Emre Belözoğlu'nun takımı ise savunmasıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Kanarya,hücumda bu sezon çok farklı... 9 maçta 37 kez net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, 28 gol buldu. 19.5 gol beklentisi ile ligin bu alanda açık ara en iyisi...

Enner Valencia ligde 10 gol+3 asist ile tek başına Medipol Başakşehir'in toplam gol sayısı (13 gol) kadar skor üretti.

GALiP GELEN YARIN 'LiDER' OLACAK

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın akşam Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşma 'liderlik' mücadelesinin yanı sıra 'hücum' ile 'defans' sistemlerinin kapışmasına sahne olacak... Fotomaç'ın derlediği habere göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bu sezon oynadığı ofansif futbolla dikkat çekiyor. Ligde 9 maçta 28 kez fileleri sarsan sarı-lacivertliler maç başına 3.1'lik gol ortalamasına sahip. Portekizli çalıştırıcı çoğu zaman savunmayı 3'lü kurarak, orta saha ve hücum hattına bir fazla oyuncu gönderiyor. Maç içinde oyuncu değişikliklerini de genellikle hücuma yönelik yapıyor.

SADECE '3 GOL' E GEÇİT VERDİ

Başakşehir'de ise tam tersi bir tablo var... Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan (6G/2B/1M) toplamasına rağmen bunu 13 gol atarak başardı. Maç başına 1.44 golle oynayan Boz Baykuşlar'da öne çıkan 'savunma' istatistikleri. İstanbul ekibi, 9 maçın 7'sinde kalesini kapattı. Rakiplerine sadece 3 gol izni verdi. Zorlu iki deplasmanında Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yendi. Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İki maçta da gol yemedi. F.Bahçe ise Kadıköy'de 7 maçtır puan kaybetmiyor. Kazananın lider olacağı düellonun sonucu merakla bekleniyor.

NDAYİSHİMİYE CEZALI

Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli ismi Youssouf Ndayishimiye sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu durum Fenerbahçe için bir avantaj... İstanbul ekibinde Leo Duarte'ye yarın tecrübeli stoper Alexandru Epureanu'nun eşlik etmesi bekleniyor. 36 yaşındaki Moldovalı oyuncu bu sezon ligde genellikle kulübede. 3 maçta şans buldu. Gol ve asist katkısı yapmadı.

BAŞAKŞEHİR 2'DE 2 YAPTI

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir kazandı. Fatih Terim Stadı'nda 2-0 galip gelen Boz Baykuşlar, Kadıköy'deki karşılaşmayı ise 1-0 önde tamamladı. İki maçta da gol yemedi... 2020-21'deki iki randevuda ise F.Bahçe gülmüştü.