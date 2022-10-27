UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
FENERBAHÇE-RENNES İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.
FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.
SIRP HAKEM!
Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Miloš Simovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic.
AVRUPA'DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16'ya yükselecek. Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2'nci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|78
|40
|22
|16
|113
|75
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|250
|93
|54
|103
|320
|362
KUPA 2'DE 133. MAÇ
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.