UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçei grupta puanını 11'e yükseltip +4 averajla liderliğini sürdürürken, Rennes ise 11 puanla 1 averaj eksikle 2'nci sırada yer aldı.

MAÇTAN ANLAR

5'inci dakikada Rennes öne geçti. Truffert'in rakiplerini geçerek soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Gouiri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



13'üncü dakikada orta sahadan aldığı topu süren İrfan Can Kahveci'nin yay üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



15'inci dakikada Valencia'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



16'ncı dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gouiri, meşin yuvarlağı Terrier'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.



20'nci dakikada kaleci Mandanda'nın sektirdiği top, sol çaprazda Lincoln ile buluştu. Bu oyuncunun içeri gönderdiği topa Valencia topukla vururken meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.



25'inci dakikada sağ çizgiden İrfan Can'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



30'uncu dakikada Rennes farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Rennes atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bouriguaud'ın pasında topla buluşan Gouiri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



42'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. İrfan Can'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.



45+2'nci dakikada Joao Pedro'nun pasında topla buluşan Crespo'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kornere gitti.



İlk yarı deplasman ekibinin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.



71'inci dakikada Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazda Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



80'inci dakikada ceza sahasında sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.



82'nci dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Zajc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.



88'inci dakikada Fenerbahçe skor eşitledi. Seken topla buluşan Emre Mor, sağ çaprazsan içeri girerek kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 3-3.



Mücadele 3-3'lük skorla berabere sona erdi.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Joshua King, karşılaşmada kadroda yer almadı. Rennes maçının son çalışmasında ağrı hisseden Diego Rossi de takımını yalnız bıraktı.