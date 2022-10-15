Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciverti futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte; Joshua King, Willian Arao ve Miha Zajc bireysel programlar eşliğinde çalışmalarına devam ederken, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya gidecek.