Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maç, iyi ve dengeli bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım. Bence ligin en iyi 5 takımından biri. Şampiyonluk hırsıyla oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım daha iyi olan ve kazanan taraf Fenerbahçe olur.

Biz rakibimiz kim olursa olsun oyun anlayışımızı değiştirmiyoruz. Rakibimizin baskı altında da kaliteli top oynayan bir takım olduğunu biliyoruz. Bugün rakibimizin topa önceki maçlardaki kadar sahip olmamasını sağlayacağız.