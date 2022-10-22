Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Zorlu maç öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Fenerbahçe'yi çok sevdik, iyi ve sıkıntılı günler yaşadık. Ne olursa olsun, Fenerbahçe gönlümde ayrı olacak. Bir gün bile olsa rakip olmak bizim için kolay olmasa da, bulunduğumuz kulübü temsil ederek, kendimize yakışır şekilde kazanmak isteyeceğiz.

Fenerbahçe taraftarlarına çok müteşekkirim. Onlarla rakip olmak benim için kolay olmayacak. Ancak profesyonelliğimi yerine getirmek için elimden geleni yapacağım.