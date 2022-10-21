Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un talebi sonucunda transfer edilen ve taraftarların beğenisini kazanan Gustavo Henrique'nin geleceği merak konusuydu. Satın alma opsiyonuyla kiralanan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Brezilyalı savunmacı için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı. Sabah'ın haberine göre; Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.

ESKİ SAKATLIĞI NÜKSEDERSE MADDE DEVRE DIŞI KALIYOR

Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü. Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı. Kontratta ayrıca Flamengo'da daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, zorunlu alma maddesinin ortadan kalkacağı da bulunuyor.