FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jorge Jesus gözünü Fabricio Bustos'a dikti

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da sergilediği futbolla göz dolduran sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un tercihleri tam not aldı. Hemen hemen birçok maçta rotasyona giden Portekizli hoca şimdi de sağ bek geniş rotayonu için gündemine Fabrico Bustos'u aldı. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 13:48