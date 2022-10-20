FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jorge Jesus gözünü Fabricio Bustos'a dikti
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da sergilediği futbolla göz dolduran sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un tercihleri tam not aldı. Hemen hemen birçok maçta rotasyona giden Portekizli hoca şimdi de sağ bek geniş rotayonu için gündemine Fabrico Bustos'u aldı. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.10.2022- 13:48
Fenerbahçe, 3'lü defans oynamayı benimserken, orta sahayı ve forvet hattını bir hayli önemsiyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler için en önemli pozisyonlardan biri de 'kanatlar' olmuş durumda.
LİSTEDE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA VAR
Fenerbahçe'de Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Lincoln değerlendiriliyor. Bununla beraber Jorge Jesus'un listesinde sürpriz bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.
F.BAHÇE'NİN ESKİ GÖZDESİNİ İSTİYOR
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, transferde gözünü yeniden Fabricio Bustos'a dikti.
Arjantinli sağ bek, tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor.
TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
İddiaya göre Bustos, Internacional'den ayrılmak istiyor. Arjantinli yıldız, Brezilya temsilcisiyle bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizse de, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
TRANSFER İÇİN BİR HAYLİ HEVESLİ
Internacional yetkilileri, Bustos'u göndermeye sıcak bakmasa da, oyuncu transferde bir hayli hevesli.
Fabricio Bustos, bu sezon Internacional'in en önemli isimlerinden biri oldu.
2 GOL 6 ASİST
Fabricio Bustos, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol 6 asist üretti.