Dokuz haftada 28 gol atan Kanarya maç başı 3.11'lik müthiş bir ortalama elde ederek PSG, Bayern ve Real'i geride bıraktı.

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli ekip, maç başı 3.30 ortalamaya sahip Manchester City'nin ardından Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

F.Bahçe hücum hattı bu sezon Jorge Jesus komutasında rakip savunmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.



Önceki gün A.Gücü'nü 3-0 yenen Kanarya toplam 28 gole ulaşırken 3.11'lik ortalamayla Avrupa'nın büyük liglerinde, Guardiola yönetimindeki Manchester City'den sonra ikinci durumda.



Kanarya attığı toplam gol sayısında ise Manchester City, Bayern Münih ve PSG'nin ardından Avrupa dördüncüsü.

REKOR UFUKTA GÖRÜNDÜ

Kanarya 103 golle rekor kırdığı 1988- 89 sezonunun ilk 9 haftasında 18 gol atmıştı.



Bu sezon aynı dönemde 28 kez ağları sarsan Fenerbahçe bu ortalamayla devam ederse sezonu 118 golle tamamlayabilir.

OFSAYT UZMANI

Fenerbahçe bu sezon ofsayt taktiğini başarıyla uyguluyor. Dokuz haftada rakiplerini 46 defa ofsayta düşüren F.Bahçe sadece 10 kez ofsayta takıldı.

FENER HÜCUMDA DURDURULAMIYOR

Ligde en fazla gol atan takım: 28



En çok net gol pozisyonuna giren takım: 37



İlk yarılarda en fazla gol atan takım: 15