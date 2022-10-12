Jesus'un gelişi sonrası camianın havası baştan aşağıya değişti. Takvim'in haberine göre; Samandıra'daki mutluluk rüzgarı hem sahada başarıyı hem de tribünde kenetlenmeyi getirdi... Yönetim futbolu tamamen Portekizli hocaya emanet ederken, Başkan Ali Koç bile kendisini geri plana çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la bambaşka Kanarya! İşte o 4 madde...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ | Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da sergilediği futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus faktörü ortaya çıktı. Portekizli hoca ile birlikte bambaşka bir seviyeye geçen Fenerbahçe'de işte öne çıkan o 4 madde...(FB SPOR HABERLERİ)
1- SAMANDIRA ARTIK BAMBAŞKA
Jorge Jesus, Samandıra'ya ayak basar basmaz köklü bir değişimin temellerini atmıştı.
Portekizli hoca tesislerin sadece fiziki yapısını değil havasını da değiştirdi.