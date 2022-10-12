FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'la bambaşka Kanarya! İşte o 4 madde...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ | Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da sergilediği futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus faktörü ortaya çıktı. Portekizli hoca ile birlikte bambaşka bir seviyeye geçen Fenerbahçe'de işte öne çıkan o 4 madde...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2022- 06:40