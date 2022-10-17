Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde zorlu maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve Çağtay Kurukalıp'ı kadroya dahil etti. Öte yandan Portekizli hocanın genç oyuncular hakkındaki planı ise ortaya çıktı.
Eksiklerin fazla olması nedeniyle Fenerbahçe kadroya alt yapıdan takviye yapmıştı. Genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve Çağtay Kurukalıp takımla birlikte Ankara'ya gitti. Fotomaç'ın haberine göre; A takım atmosferini soluyacak üç oyuncuya Jesus'un Ankaragücü maçında olmasa bile Ziraat Türkiye Kupası'nda şans tanımayı planladığı belirlendi.