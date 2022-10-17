A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "'Valencia mı Batshuayi mi' sorusuna, genel çerçevede Batshuayi'yi daha çok beğensem de bir tanesi oynayacaksa o kişi Valencia olmalı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...