Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele öncesi Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un öne çıkan sözleri...

"Öncelikle Bartın'da hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Ailelerine üzüntülerimi dile getiriyorum. Ligdeki her maç gibi zor bir maç olacak. Çekişmeli bir maç olacak. Buradan üç puan alabilmek için kalitemize güveniyoruz. Burada olan oyuncularla oynayacağız. 5-6 sakat oyuncumuz var, onları en kısa sürede döndürmeye çalışacağız."