Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli hoca, paylaşımında, "Fenerbahçe, bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 16:10