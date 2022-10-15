Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli hoca, paylaşımında, "Fenerbahçe, bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.10.2022- 16:10
Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı salondan takip eden Portekizli teknik adam, salondaki Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaştı ve, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" ifadelerini yazdı.
Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.