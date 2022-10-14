FENERBAHÇE HABERLERİ: Michy Batshuayi rüzgarı! Tek rakibi Erling Haaland

Yaz transfer döneminde hücum hattını büyük oranda yenileyen Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'nin bonservisini alarak bu bölgeyi güçlendirmişti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı yıldız, attığı kadar kaçırdığı gollerle de eleştirilerin odağı olurken; sarı-lacivertlilerde ise bambaşka bir profil çiziyor. Son olarak AEK Larnaca maçında golünü kaydeden 29 yaşındaki santrfor, bir istatistikte Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'la yarışıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 19:43