Fenerbahçe, sezon başında Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.
FENERBAHÇE HABERİ: İngilizlerin Michy Batshuayi pişmanlığı!
Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı yıldız, sarı lacivertlilerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 29 yaşındaki forvet ortaya koyduğu oyunla İngilizlere büyük pişmanlık yarattı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, İngiliz ekibine 29 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Belçikalı forvet, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve beklentilerin altında kalmıştı.