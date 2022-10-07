Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarının ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

AEK Larnaca maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

PERES VE KING ÖZEL PROGRAMDA ÇALIŞTI

Öte yandan Luan Peres ve Joshua King özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.