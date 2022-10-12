Fenerbahçe'de oynadığı futbol ile taraftarın sevgilisi haline gelen Ferdi, sarı lacivertli forma ile yükselişine devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu performansıyla değerini katlıyor!
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Yıldız futbolcunun Avrupa'da talipleri artarken, piyasa değeri ise günden güne yükselmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında 1,4 milyon Euro'luk bir anlaşmaya imza atarak NEC takımından Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştu.