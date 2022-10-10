NORMAL VE ENTERESAN - GÜRCAN BİLGİÇ
Milli maçlar sonrasında Beşiktaş deplasmanında yelken ayarları konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Sonrasında Larnaca ile başlayan süreçte rüzgarı doğru kullanarak müthiş bir maç yaptı.
Spor yazarları Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi! "Çılgın Jorge Jesus"
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü Batshuayi'nin uzatmalarda attığı golle 5-4'lük skorla devirdi. Karşılaşmanın ardından Fotomaç yazarları, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
NORMAL VE ENTERESAN - GÜRCAN BİLGİÇ
Kadıköy 18 gün sonra ağırladı sevgililerini o gün. Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro – oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal… Ama rakip de rahat durmadı elbette. Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var.
Bunu da ödediler… Stoperlerin yenilen gollerde bireysel hataları var. Penaltı da Altay sorumluluğu almalı. Gereksiz bir öz güven, topla çok oynama sevdasının peşinden gelen hatalar bunlar.