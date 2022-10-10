Bizimkiler "Haddini bilerek oynamak" diyorlar buna. Onlar ise "kazanma ihtimali" nin peşine düşüyorlar. Kimse söylediğinin olabileceğini belki düşünmemişti ama, "1-0 yerine 5-4 kazanmayı yeğlerim" demişti Jesus. Bu da oldu. Seyredenleri duygu selinde dolaştıran "acayip" bir maçtı yaşananlar.