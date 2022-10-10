Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi kalemine aldı.
Ahmet Çakar: Eğer bir mücadele 5-4 gibi bir skorla bitiyorsa...
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi kalemine aldı. İşte Çakar'ın Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası yazısı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YAZISI:
Dün gece tavla maçı gibi bir karşılaşma izledik.
Eğer bir mücadele 5-4 gibi bir skorla bitiyorsa, maçı seyretmeseniz bile o defanslar mutlaka eleştirilir.