Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden İsmail Yüksek kararı! Larnaca maçı sonrası...
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek performansı ile göz dolduruyor. 23 yaşındaki oyuncu Jorge Jesus'un verdiği süreyi en iyi şekilde kullandı ve yönetimin yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli yönetim, İsmail'e jest yaparak maaşını yükseltmeyi düşünüyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yönetim önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izliyor.
Ayrıca yönetim yıllık 250 bin TL kazanan oyuncuya jest yapmaya hazırlanıyor.