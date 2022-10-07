Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde önemli yer edindi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için Brezilya Milli Takım iddiası! Federasyondan açıklama geldi
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin sezon başında 1 yıllığına sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın ismi Brezilya Milli Takım Teknik Direktörlük görevi için geçerken; son olarak konuyla ilgili olarak Brezilya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye taşırken; Süper Lig'de de başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.
Jesus, AEK Larnaca maçı sonrası yaptığı açıklamada büyük takımların hem ligde hem Avrupa'da yarıştığını ifade etmişti.