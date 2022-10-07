Fenerbahçe'de Jorge Jesus için Brezilya Milli Takım iddiası! Federasyondan açıklama geldi

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin sezon başında 1 yıllığına sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın ismi Brezilya Milli Takım Teknik Direktörlük görevi için geçerken; son olarak konuyla ilgili olarak Brezilya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2022- 15:47 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022- 16:11