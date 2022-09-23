Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisine çevrildi... Taraftarların beklentisi üç puan. Rennes deplasmanında 0-2'den geri dönülmesi ve ligde Corendon Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet takıma duyulan güveni zirveye çıkarmış durumda... Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus da ekibiyle çalışmalara başlarken, planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Oyun felsefelerinden kim olursa olsun vazgeçmeyeceklerini söyleyen Portekizli hoca, yine hücum futbolu oynacaklarını ilan etti.

ÖNDE BASKI+PRESE DEVAM

Ön alan baskısı Vodafone Park'ta da devam edecek. Savunmanın da yine 3'lü olması ve alan daraltmak için ortaya sahaya yakın kurulması bekleniyor... Jesus'un hedefi Dolmabahçe'de 7 sezondur süren galibiyet hasretine son verip, şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak. Beşiktaş'ta da son iki haftada kaybedilen 5 puan nedeniyle teknik direktör Valerien İsmael'in geleceği tartışılıyor. Fransız hocanın da kazanmak zorunda olması nedeniyle son yılların en heyecanlı derbi düellosunun yaşanacağı ifade ediliyor.



Jesus hep kazanmak istiyor, kafası hep takımının gol atması üzerine kurulu. Takımı sahada 10 kişi kalsa bile geriye çekilmeyi düşünmüyor.



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı deplasmanda ligdeki son galibiyetini 2014- 15 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı. Golleri ise Emenike ve Moussa Sow kaydetti.