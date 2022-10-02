Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Dev derbi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Buraya kazanmaya geldik ama maalesef olmadı. Kazanamıyorsanız, kaybetmeyin. Bu da önemli. Bazı iyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı daha zor geçti. Şimdi Avrupa'daki maçımıza odaklanacağız."