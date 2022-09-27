Fenerbahçe ligin 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak ve ligde şu ana kadarki en ciddi sınavına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde transferde ise flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre; kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkarılmayan Filip Novak'a talip çıktı.

Al Jazira'nın Çekyalı sol bek için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2020'de Trabzonspor'dan bedelsiz gelen Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyip, 3 gol+3 asist üretmişti.

FILIP NOVAK KİMDİR?

Filip Novak, 26 Haziran 1990'da Çekya'nın Prerov kentinde dünyaya geldi. Futbola Zlin'de başlayan Novak, Tescoma ve Jablonec'te forma giydi. 2015 yazında Midtjylland'a 140 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve burada 2.5 yıl forma giydi. 2018'in devre arasında Trabzonspor'a 1.9 milyon Euro'ya imza atan Çekyalı bek, 2020 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'yle mukavele imzaladı. 1 yıl daha sözleşmesi kalan ve kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...