Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milliler takıma dönmeye başlarken, Beşiktaş karşısında sahada hangi onbirin yer alacağı merak konusu... Fotomaç'ın haberine göre; Jorge Jesus bu konuda tam bir 'bilinmezlik' sembolü. 'İdeal onbire' inanmadığını söyleyen Portekizli çalıştırıcının şimdiye kadar iki maça aynı kadro ile çıktığı görülmedi. 5-6 ismin değişmesi normal hale geldi. Rennes maçının ardından ligde oynanan Alanyaspor karşısında ilk 11'de 8 değişiklik birden gerçekleşti. Takım 5-0 kazandı.

17 OYUNCU GOL ATTI

Takımda şu ana kadar sakat olmayıp görev almayan tek isim kaleci İrfan Can Eğribayat. Onun dışında herkes en az bir kez onbirde oynadı. Ligde 12, Avrupa da dahil 17 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Bu şekilde rekabeti körükleyen Jesus, herkesi hazır tutuyor... Derbide kaleci Altay dışında yeri garanti olan yok. Szalai, Crespo, Osayi ve Gustavo da formaya yakın isimler. Onbirde yer alacak diğer isimler tahminden öteye gitmiyor. Bu durum rakiplerin Fenerbahçe'ye önlem almasını zorlaştırıyor. Jorge Jesus 11'ini yine maçtan önce netleştirecek.