Fenerbahçe gözünü Macar futbolculara çevirdi... Almanya'yı deplasmanda yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi. Jorge Jesus'un Beşiktaş ile oynayacağı ilk derbiye 3'lü savunma ile çıkıp çıkmayacağı merak konusu... Luan Peres'in durumu burada belirleyici unsur olacak.

Attila Szalai değerini kısa sürede 14 milyon euro'ya çıkarırken, Fenerbahçe yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirdi. Fotomaç'ın haberine göre listeye giren ilk ismin Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa olduğu iddialar arasında... Rennes maçında direğe çarparak sakatlanan Brezilyalı stoperin iyileşmesi ve hazır hale gelmesi halinde, Portekizli hocanın Vodafone Park'ta defans hattını Gustavo, Szalai ve Luan Peres üçlüsünden kurması bekleniyor. Peres'in yetişmemesi ihtimalinde ise 3 farklı seçenek öne çıkıyor. İşte onlar: 17 yaşındaki oyuncu sol kanatta oynuyor. Lommel, Ocak 2022'de transferi için Budapeşte'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. U19'da 5 maçta 2 gol atan Vancsa, Almanya maçında kadroda yer aldı ancak forma şansı bulamadı. Scout ekibi takibe alınan tüm oyuncularla ilgili devre arasında geniş bir rapor hazırlayıp, Jesus'a verecek.