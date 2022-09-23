Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a kiralanan Mergim Berisha, gösterdiği performansla gündemde… 24 yaşındaki forvet, Ausburg formasıyla görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.
"ALMANYA İLE DÜNYA KUPASI…"
Genç forvet, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı. Berisha'nın bu performansı sonrası Ausburg'un sportif direktörü Stefan Reuter, Kicker'a açıklamalarda bulundu. Reuter, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.
4 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VAR
Augsburg, Mergim Berisha için Fenerbahçe'ye 300 bin euro kiralama ücreti öderken, oyuncunun 4 milyon euroluk da satın alma opsiyonu bulunuyor.
İşte Kicker'da yer alan o haber...