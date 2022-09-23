Fenerbahçe’den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a kiralanan Mergim Berisha için kulübün sportif direktörü Stefan Reuter, Kicker'a açıklamalarda bulundu. Reuter Berisha'nın performansından memnun olduklarını belirtirken, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a kiralanan Mergim Berisha, gösterdiği performansla gündemde… 24 yaşındaki forvet, Ausburg formasıyla görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.

"ALMANYA İLE DÜNYA KUPASI…"

Genç forvet, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı. Berisha'nın bu performansı sonrası Ausburg'un sportif direktörü Stefan Reuter, Kicker'a açıklamalarda bulundu. Reuter, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VAR



Augsburg, Mergim Berisha için Fenerbahçe'ye 300 bin euro kiralama ücreti öderken, oyuncunun 4 milyon euroluk da satın alma opsiyonu bulunuyor.

İşte Kicker'da yer alan o haber...